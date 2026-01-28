El Kremlin considera ya «un progreso» negociaciones con mediación de EE.UU. en Abu Dabi

Moscú, 28 ene (EFE).- El Kremlin consideró hoy «un progreso» el hecho en sí de las negociaciones a tres bandas sobre Ucrania con mediación estadounidense en Abu Dabi, cuya segunda ronda se celebrará próximamente.

«Esto, el comienzo de tal diálogo, ya se puede considerar de por sí un progreso», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que en la primera ronda, celebrada el pasado viernes y sábado, los expertos de ambas delegaciones abordaron «una serie de temas complicados».

«El trabajo está en marcha. Y es bueno que comenzara con contactos directos (…) Como ustedes saben se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará», dijo.

Al mismo tiempo, señaló que, «por supuesto, de aquí en adelante todo dependerá del talante constructivo de los interlocutores. Rusia continúa abierta al proceso negociador».

Peskov aseguró el lunes que «sería un error esperar algunos grandes resultados de los primeros contactos».

También recordó que «no es un secreto para nadie» que «la cuestión territorial, que es parte de la ‘fórmula de Anchorage’ tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa».

Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Ambos bandos consideraron constructivas las negociaciones, en las que, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se abordaron «los posible criterios para el fin de la guerra».

La prensa occidental sugirió que EE.UU. ha vinculado directamente el repliegue ucraniano del Donbás con la concesión a Kiev de garantías de seguridad para evitar una futura agresión rusa.EFE

