El Kremlin contradice a Trump sobre que algunos países quieran abandonar BRICS

Moscú, 15 oct (EFE).- El Kremlin contradijo hoy al presidente de EE.UU, Donald Trump, sobre la posibilidad de que algunos países quieran abandonar el grupo BRICS.

«En cuanto a que todos los países se estén retirando (de BRICS), sinceramente no dispongo de esa información», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Durante un encuentro el martes con su homólogo argentino, Javier Milei, Trump defendió que «todo el mundo se está retirando de los BRICS» debido a los temores a las sanciones de Estados Unidos, que ve al bloque como un «ataque al dólar».

En esta línea, el Kremlin señaló que «esta asociación nunca ha planeado nada contra terceros países», ni «contra monedas de terceros».

«Es una agrupación de estados que comparten una visión común de cooperación mutua en beneficio de los pueblos de estos países y en aras de la prosperidad, la estabilidad y la previsibilidad en los continentes donde se encuentran», añadió Peskov.

Sin embargo, aunque el grupo no goce de un compromiso equivalente, Rusia ha tratado en numerosas ocasiones de presentar a BRICS como un bloque que compite contra la Unión Europea y Estados Unidos.

A principios de septiembre, durante una reunión telemática entre los países miembros de BRICS, Brasil propuso refundar el sistema de libre comercio global para enfrentarse al proteccionismo y la guerra arancelaria desatada por Trump.

Su propuesta fue apoyada por líderes de China, Xi Jinping; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Irán, Masud Pezeshkian; Egipto, Abdelfatah al Sisi, así como por los representantes de los otros países del grupo, entre los que solo se ausentó Arabia Saudí.EFE

