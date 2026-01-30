El Kremlin cuestiona el rechazo de Zelenski a ceder el Donbás y la central de Zaporiyia

3 minutos

Moscú, 30 ene (EFE).- El Kremlin cuestionó este viernes el rechazo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a ceder el Donbás, que el ejército ruso aún no ha tomado en su totalidad, y la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

«La central de Zaporiyia lleva dos años bajo control ruso (…) ¿Significa que el régimen de Kíev pretende recuperar militarmente esta central nuclear? ¿Planea atacar la central nuclear?», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En relación con el Donbás, señaló que «la dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir».

Hoy mismo, Zelenski rechazó cualquier compromiso sobre el acuerdo ucraniano y declaró que Kiev no entregará el Donbás ni la central nuclear más grande de Europa a los rusos sin luchar.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, aseguró el líder ucraniano en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, Peskov calificó de «erróneas» las declaraciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, de que el Donbás, a diferencia de Groenlandia no tiene derecho a la autodeterminación.

«Consideramos estas conclusiones profundamente erróneas desde la perspectiva del derecho internacional. Discrepamos de ellas y tenemos nuestra propia y bien fundamentada postura», alegó.

Anteriormente, Guterres respondió a la agencia TASS que el derecho de autodeterminación no funciona en los casos de la península ucraniana de Crimea y el Donbás -anexionadas por Rusia en 2014 y 2022-, donde «prevalece el principio de integridad territorial».

Poco después, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó estas mismas palabras de Guterres, a quien llamó «amplificador de la propaganda occidental».

Donetsk está controlada en más de un 75 % por Rusia y forma junto a Lugansk, tomada casi por completo por el Kremlin, la región del Donbás que Moscú pide quedarse en su totalidad como condición innegociable para un cese definitivo de las hostilidades.

En cuanto a la central nuclear de Zaporiyia, Zelenski propuso todavía en 2025 que la electricidad generada por la planta se distribuya entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, quien recientemente ha tratado de blindar la planta legalmente como parte de su infraestructura energética.

Se trata de la central nuclear más grande de Europa, que dejó de generar electricidad el 11 de septiembre de 2022 a causa de la guerra.

Estos dos asuntos son los principales escollos en el camino hacia la paz, que volverán a centrar la segunda ronda de negociaciones a tres bandas el domingo en Abu Dabi.EFE

