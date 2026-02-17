El Kremlin culpa a Ucrania de chantaje por la imposibilidad de enviar crudo ruso a Hungría

Moscú, 17 feb (EFE).- El Kremlin culpó este martes a Ucrania de chantajear a Hungría ante la imposibilidad de ese país de recibir crudo ruso después de la negativa de Croacia a ser intermediaria del suministro.

«Observamos que se está produciendo cierto chantaje energético por parte de Ucrania contra Hungría, miembro de la Unión Europea», advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Moscú se encuentra en contacto con Budapest, «pero la situación se complica por la postura ucraniana», explicó.

Peskov aseguró que la cuestión «se está debatiendo a nivel corporativo por las empresas suministradoras, que tienen obligaciones contractuales».

Ayer, el ministro de Economía de Croacia, Ante Susnjar, rechazó la propuesta de Hungría para que Croacia permitiera el transporte de crudo ruso a través del oleoducto Adria, aunque ofreció la ayuda de su país para suministrar crudo de otro origen.

El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjartó, pidió que «Croacia, a diferencia de Ucrania, no ponga en peligro la seguridad del suministro de petróleo de Hungría y Eslovaquia por motivos políticos”.

«Un barril comprado a Rusia puede parecer más barato para algunos países, pero contribuye a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano. Es hora de detener esa especulación bélica”, respondió la parte croata.

Eslovaquia y Hungría son los únicos países de la Unión Europea que no han rechazado la importación energética de Rusia a pesar de las sanciones impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022. EFE

