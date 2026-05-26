El Kremlin denuncia «esencia nazi» de Ucrania tras sepultura de líder nacionalista Mélnik

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Moscú, 26 may (EFE).- El Kremlin acusó hoy a Ucrania de glorificar a los secuaces ucranianos de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial tras la sepultura de los restos mortales del líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) Andrí Mélnik, hasta ahora enterrados en Luxemburgo, en el cementerio militar en Kiev.

«El régimen (de Kiev) demuestra su esencia, demuestra su apego al color marrón (en alusión a los ‘camisas pardas’ del Partido Nacionalsocialista alemán). Esta manifestación neonazi es muy peligrosa para Europa», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin señaló que Moscú está al tanto «de la reacción de Israel al respecto».

«Nuestra actitud ante esto es extremadamente negativa», sostuvo.

Añadió que «prácticamente en el centro de Europa se glorifica oficialmente, a nivel de Estado, a criminales y secuaces nazis».

«No sé si en las capitales europeas a alguien le gusta esto, pero a nosotros no nos gusta nada», zanjó y subrayó que esto demuestra que la actual campaña militar rusa en Ucrania está justificada.

El nacionalista ucraniano, inhumado en un cementerio construido para los militares ucranianos caídos en acto de servicio, fue elegido líder de la OUN en 1938.

Tras la fractura en la cúpula de la organización paramilitar que resultó en la aparición de dos fracciones distintas, siguió encabezando una de las escisiones de este grupo recordado en Ucrania sobre todo por su lucha contra la dominación soviética.

El líder nacionalista ucraniano colaboró con la Alemania nazi en ciertas fases de la guerra, aunque acabó siendo detenido por los propios alemanes y enviado a un campo de concentración por no renunciar a la creación de un Estado ucraniano en el territorio conquistado por el Tercer Reich.

Los defensores de su legado explican esta colaboración como una necesidad meramente táctica para alcanzar sus aspiraciones de independencia de Ucrania, pero sus detractores apuntan a una supuesta coincidencia ideológica con el nacionalsocialismo y le imputan algunas de las matanzas de judíos y polacos llevadas a cabo por nacionalistas ucranianos durante la II Guerra Mundial.

Su entierro en Kiev ha desatado las críticas de organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto y fricciones con Polonia, que ha denunciado repetidamente la exaltación en Ucrania de figuras implicadas en la muerte de civiles polacos durante la II Guerra Mundial.

De hecho, el Ministerio de Exteriores de Israel aseveró en su cuenta de X que «resulta inadmisible ignorar la verdad histórica y la memoria de las víctimas asesinadas por los nazis y sus secuaces», al lamentar que Kiev glorificase de tal modo a un nazi.EFE

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