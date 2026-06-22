El Kremlin denuncia amenazas de Zelenski contra Bielorrusia por ayudar al ejército ruso

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Moscú, 22 jun (EFE).- El Kremlin denunció este lunes las amenazas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra Bielorrusia debido al equipo desplegado en la frontera entre ambos países para apoyar y corregir los ataques aéreos rusos.

«Estas amenazas son absolutamente agresivas, una injerencia en los asuntos internos de otro país y una violación de su soberanía», recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El viernes, Zelenski advirtió a Minsk que tiene una semana para retirar el equipo presente en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y que supuestamente ayuda a Rusia.

«En su territorio, (Bielorrusia), a lo largo de las dos regiones que bordean Ucrania, hay equipos que ajustan los ataques (aéreos de Rusia) sobre nuestra gente. Debería retirar ese equipo (…) Si él no lo hace, lo haremos nosotros», publicó Zelenski en sus redes sociales.

Según el líder ucraniano, Rusia continuará presionando a Bielorrusia para que termine entrando por completo en la guerra contra Ucrania, que lleva librándose desde 2022.

La semana pasada el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, aseguró que Moscú no plantea involucrar a su país en la guerra en Ucrania y que la implicación de Bielorrusia sería inaceptable, causando «más daño que beneficio».

«Los soldados ucranianos tienen a Bielorrusia en la palma de la mano. Somos conscientes de que nuestras principales infraestructuras vitales, logísticas y de producción, serían objeto de ataques. Como ellos informaron, tienen marcados 500 objetivos en territorio de Bielorrusia», explicó. EFE

mos/llb