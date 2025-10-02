The Swiss voice in the world since 1935
El Kremlin desconoce qué petróleo transportaba el petrolero interceptado en Francia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 2 oct (EFE).- El Kremlin afirmó este jueves que desconoce qué carga trasportaba el petrolero interceptado frente a la costa occidental francesa.

«Desconozco qué tipo de petróleo es ni de dónde proviene. No tenemos información al respecto. Se trata de una venta comercial de recursos energéticos», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Dos miembros de la tripulación del petrolero varado frente a la costas atlánticas francesas, sospechoso de haber podido estar involucrado en el envío de drones a Dinamarca, se mantienen bajo arresto este jueves, después de que la Fiscalía decidiera prolongar su detención.

Según indican medios galos, el fiscal de Brest, que abrió una investigación por las dudas sobre la veracidad del pabellón del petrolero, decidió agotar el plazo de 48 horas del arresto provisional de los dos tripulantes, identificados como el capitán del mismo y su número dos.

Ambos fueron detenidos este miércoles, después de que un destacamento de militares franceses abordara el barco, cuyas maniobras habían llamado la atención de las autoridades galas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a este caso durante un coloquio en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague, donde aprovechó para alentar a que se luche contra la flota de petroleros fantasma que utiliza Rusia para puentear las sanciones europeas.EFE

mos/jlp

