El Kremlin destaca nivel de las relaciones económicas y comerciales con la India

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Moscú, 10 jun (EFE).- El Kremlin destacó este miércoles el nivel de las relaciones económicas y comerciales entre Rusia y la India, al comentar la noticia sobre el primer ministro indio, Narendra Modi, quien se convirtió en el líder más veterano al frente del país asiático.

Según el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, desde la llegada de Modi al poder en 2014 la India se ha convertido en una potencia.

Se trata, dijo, de «un país donde se desarrollan las tecnologías más avanzadas, un país que se ha convertido en una de las principales potencias económicas del mundo con tasas de crecimiento y desarrollo económico más rápidas».

En este sentido, aseguró que la cooperación de Moscú y Nueva Delhi se realiza en «todos los ámbitos», incluidos los más «sensibles».

«Y esperamos que el primer ministro Modi continúe contribuyendo al desarrollo de las relaciones ruso-indias», concluyó.

En diciembre pasado la India y Rusia reforzaron su cooperación en áreas clave en el marco de una visita a Nueva Delhi del presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cual fueron firmados acuerdos en nueve ámbitos.

Ambos países se han fijado como objetivo elevar el comercio bilateral hasta los 100.000 millones de dólares y ya realizan la gran mayoría de sus transacciones en monedas nacionales, al margen del sistema financiero dominado por el dólar.

La India es uno de los mayores compradores de petróleo ruso, pese a las sanciones internacionales, y recientemente ha aumentado los importaciones hasta los 2-2,5 millones de barriles diarios, según las autoridades del país asiático.EFE

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