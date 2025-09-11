The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin dice que aún no hay fecha para la conversación telefónica entre Putin y Trump

Moscú, 11 sep (EFE).- La conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciada hace días por este último, aún no tiene fecha exacta, informó hoy el Kremlin.

«Todavía no hay un acuerdo sobre la fecha de esa conversación telefónica, pero repito una vez más que, si es necesario, dicha conversación se puede acordar muy, muy rápido. Todos los canales para ello están disponibles», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Trump dijo hace una semana que planeaba hablar con el jefe del Kremlin «en los próximos días».

Esta semana, el mandatario estadounidense reiteró que los planes de hablar con Putin siguen en vigor y la llamada se produciría a finales de esta semana o a comienzos de la próxima.

El miércoles se supo que Trump había pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por comprar petróleo ruso, con el objetivo de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El republicano lleva meses intentando poner fin al conflicto en Ucrania; sin embargo, en las últimas semanas su rol como mediador se ha ido enfriando, hasta el punto de que dejó de exigir a Moscú un alto el fuego.

Recientemente, Trump declaró no estar «contento» con los últimos movimientos de su homólogo ruso, al que recibió en Alaska el pasado 15 de agosto sin lograr avances concretos.EFE

