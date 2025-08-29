The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin dice que el potencial de la asociación ruso-china aún está lejos de plasmarse

Moscú, 29 ago (EFE).- El Kremlin declaró hoy que Moscú y Pekín coinciden en que el potencial de la asociación ruso-china aún está lejos de plasmase, en vísperas de la visita de cuatro días que iniciará el próximo domingo a China el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«Nosotros y nuestros camaradas chinos coincidimos en que el potencial de nuestra asociación bilateral aún está lejos de plasmarse», dijo el portavoz del Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que las relaciones entre Rusia y China tienen el carácter de una «asociación estratégica privilegiada y especial», cuyo volumen es «difícil sobreestimar».

Peskov no ofreció detalles de la agenda de la Putin, cuya visita calificó de «sin precedentes» por su duración, y se limitó a informar de que llegará en la tarde del domingo a Tianjin, donde participará en la cumbre del Organización de Cooperación de Shangái (OCS).

Desde allí el mandatario ruso se desplazará a Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y el día 3 de septiembre asistirá a la parada militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. EFE

