El Kremlin dice que ha recibido «varias versiones» del plan de EE.UU.

2 minutos

Moscú, 26 nov (EFE).- El Kremlin admitió hoy que ha recibido «varias versiones» del plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos, pero aclaró que todas ellas por «canales extraoficiales».

«Ha sido por canales extraoficiales. No es oficial, pero está en papel», dijo el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para política internacional, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión rusa.

Explicó que son «varios papeles, varias versiones, en las que incluso uno puede confundirse».

«Digamos, nos llegaron algunas últimas versiones. Eso creo», dijo Ushakov.

Agregó que Moscú «no ha debatido con nadie» el plan de paz propuesto por Washington, porque «requiere realmente un análisis serio».

«Algunos puntos pueden ser vistos de manera positiva, pero hay muchas cosas que demandan un debate entre expertos», dijo Ushakov.

A su vez, confirmó que representantes de los servicios secretos rusos mantuvieron esta semana consultas en Abu Dabi con el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, pero no hubo negociaciones sobre el contenido del plan de paz.

Con anterioridad, el asesor presidencial confirmó hoy que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Moscú la próxima semana para celebrar consultas sobre el plan de paz para Ucrania.

Según Ushakov, Witkoff estará acompañado por «una serie de representantes de la Administración (de Trump) que tienen relación con los asuntos ucranianos».

«Quizás viaje con él Jared (Kushner, el yerno de Trump), pero no estoy seguro», dijo el asesor de Putin. EFE

mos/rml