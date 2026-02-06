El Kremlin dice que la nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará «pronto»

Moscú, 6 feb (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles.

«Eso será pronto», dijo Peskov, citado por la agencia TASS.

Al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría acoger la tercera ronda de las conversaciones, después de que las dos primeras se celebraran en Abu Dabi con su mediación, el representante del Kremlin afirmó que «de eso no se ha hablado».

«No, no creo (que la tercera ronda se traslade a EE.UU). De eso no se ha hablado», aseguró.

Previamente, representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia describieron las discusiones en Abu Dabi como «constructivas».

A la vez, las posiciones sobre la región oriental del Donbás, que Rusia desea controlar en su totalidad, siguen siendo fundamentalmente opuestas.EFE

