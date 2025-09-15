The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin dice que resultados electorales muestran la cohesión social en torno a Putin

Moscú, 15 sep (EFE).- El Kremlin declaró hoy que los resultados de las elecciones locales y regionales celebradas el pasado fin de semana muestran la cohesión de la sociedad el torno al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«En general, muchos de los gobernadores electos obtuvieron resultados realmente muy altos. Sin duda, esto refleja la continua cohesión de la sociedad y de nuestros ciudadanos en torno al presidente y sus hombres», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Subrayó que con votaciones abrumadores «ganaron precisamente aquellos que contaban con el respaldo del jefe del Estado».

El portavoz comentó así lo resultados de los comicios celebrados en tres jornadas consecutivas que concluyeron este domingo y que calificó de «exitosos»

En estas elecciones se elegían por votación directa los gobernadores de veinte regiones del país.

Según anunció hoy la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova, todos los actuales gobernadores de esas regiones fueron reelegidos.

«No se produjo ningún incidente que pudiera influir en los resultados de la votación», dijo la funcionaria, citada por la agencia oficial TASS.

Destacó que la participación ciudadana en las elecciones regionales y locales, esta últimas celebradas en 81 entidades federadas, fue de cerca del 47 % del censo, un 8 % más que los comicios de 2022.

Según datos preliminares, 837 candidatos veteranos de la ‘operación militar especial’, como denomina el Kremlin la guerra de Ucrania, presentados por el partido oficialista Rusia Unida lideran en el escrutinio de las elecciones locales. EFE

