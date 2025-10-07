El Kremlin espera declaraciones «más claras» sobre posible entrega de Tomahawk a Ucrania
Moscú, 2 oct (EFE).- El Kremlin afirmó este martes que espera declaraciones «más claras» sobre posible entrega de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.
«Entendemos que hay que esperar, quizás, declaraciones más claras, si las hubiera», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al comentar las recientes palabras del líder estadounidense, Donald Trump, quien no descartó esas entregas.EFE
mos/lab