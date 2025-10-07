El Kremlin espera declaraciones «más claras» sobre posible entrega de Tomahawk a Ucrania

2 minutos

Moscú, 7 oct (EFE).- El Kremlin afirmó este martes que espera declaraciones «más claras» sobre la posible entrega de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania.

«Entendemos que hay que esperar, quizás, declaraciones más claras, si las hubiera», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al comentar las recientes palabras del líder estadounidense, Donald Trump, quien no descartó esas entregas.

Peskov agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya había señalado hace unos días que el posible suministro de los Tomahawk a Ucrania supondría una escalada en las relaciones entre Moscú y Washington.

«Se trata de una escalada seria que, al mismo tiempo, no podrá cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev», afirmó Peskov.

El representante del Kremlin pidió recordar que los misiles en cuestión pueden transportar también ojivas nucleares.

Putin alertó el pasado jueves que los Tomahawk que Washington baraja entregar a Kiev son un arma «poderosa» y advirtió de que su uso provocará una escalada de relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

«Es un arma poderosa. Ya no es tan moderna pero es potente, y representa una amenaza (…) ¿Los Tomahawk pueden causarnos daño? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea. ¿Dañará esto nuestras relaciones (con EE.UU.) en las que se perfiló la luz al final del túnel? Por supuesto que sí», dijo durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en Sochi.

Recordó que «es imposible utilizar los Tomahawk sin la participación directa de militares estadounidenses».

«Esto implicará una nueva etapa, cualitativamente nueva, en la escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos», sostuvo.

Trump dijo previamente que quiere conocer los planes de Ucrania para los Tomahawk para tomar una decisión definitiva sobre esa entrega.EFE

