El Kremlin lamenta la postura «muy inamistosa» de Japón tras la investidura de Takaichi

Moscú, 24 oct (EFE).- El Kremlin lamentó hoy la postura «muy inamistosa» de Japón al sumarse a las sanciones y restricciones a Rusia, que denunció como «ilegales», en su primera reacción tras la investidura de la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

«Lamentablemente, debemos constatar que Japón también actualmente adopta una postura muy inamistosa hacia Rusia, adhiriéndose a todas las sanciones y restricciones ilegales que intentan imponer a nuestro país», afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, se congratuló por declaración de la flamante jefa de Gobierno acerca de que tiene el propósito de alcanzar un tratado de paz con Rusia pese a que las relaciones entre Tokio y Moscú se encuentran en una «difícil situación».

«Nosotros también somos partidarios de firmar un tratado de paz con Japón», recalcó Peskov, que indicó que debido a la postura adoptada por anteriores gobiernos japoneses el diálogo bilateral se ha visto «prácticamente reducido a cero», enfatizó.

Moscú y Tokio llevan negociando sin éxito un tratado de paz basado en el resultado de la Segunda Guerra Mundial desde mediados del siglo pasado.

El principal obstáculo para su conclusión es la disputa por la soberanía de cuatro islas del sur del archipiélago de las Kuriles -Shikotan, Iturup, Kunashir y Habomai-, que Japón reclama y denomina «los territorios del norte».

Moscú considera que la propiedad de las islas, de las que se apoderó la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, es indiscutible.

El control de estas islas, que han pasado de mano en mano desde el siglo XVIII, le permite a Rusia reclamar todo el Ojotsk como mar interior y área de importancia existencial en su doctrina naval.

Rusia suspendió la consultas sobre el tratado de paz después que Japón le impusiera sanciones por la guerra de Ucrania.EFE

