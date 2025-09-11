El Kremlin niega que maniobras Zapad-2025 vayan dirigidas contra terceros países
Moscú, 11 sep (EFE).- El Kremlin negó hoy que las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, que comienzan el viernes en territorio de Bielorrusia, vayan dirigidas contra terceros países.
«No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE
