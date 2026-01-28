El Kremlin niega veracidad a informaciones sobre 1,2 millones de bajas rusas en Ucrania

Moscú, 28 ene (EFE).- El Kremlin negó hoy veracidad a las informaciones procedentes de Estados Unidos sobre que el Ejército ruso ha sufrido casi 1,2 millones de bajas en Ucrania, de ellos 325.000 muertos.

«No creo que tales informes se puedan y se deban considerar como información veraz», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, llamó a la prensa a «guiarse por la información que se ofrece por los canales del Ministerio de Defensa», que no aporta datos al respecto desde que informara sobre 5.937 muertos en septiembre de 2022.

«Es precisamente el Ministerio de Defensa quien está facultado para informar sobre cualquier baja en el marco de la operación militar especial. Sólo ellos», precisó.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de EE.UU. publicó un informe en el que asegura que «desde febrero de 2022 las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más que ninguna otra potencia en cualquier campaña desde la Segunda Guerra Mundial».

«A este ritmo, las bajas rusas y ucranianas combinadas podrían alcanzar los 2 millones para la primavera de 2026», añadió.

Además, estima en 325.000 los muertos rusos en acción -medios independientes han identificado a más de 160.000-, cuando el Ejército ruso únicamente ha conquistado un 12 % del territorio del país vecino en casi cuatro años de guerra.

En cuanto a Ucrania, según las estimaciones del centro, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas y entre 100.000 y 140.000 muertos.

Mientras el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no habla de este tema, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió casi 46.000 muertos en las filas de su ejército en febrero de 2025.

El Ejército Rojo perdió más de 8 millones de hombres en la contienda mundial, a los que hay que sumar unos 18 millones de civiles, según fuentes oficiales rusas.

La Unión Soviética fue parcialmente invadida por el ejército alemán durante unos tres años, mientras los ucranianos únicamente controlaron parte de la región rusa de Kursk durante unos pocos meses. EFE

