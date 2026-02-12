El Kremlin no quiere una escalada con EE.UU. por los suministros de petróleo ruso a Cuba

1 minuto

Moscú, 12 feb (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba, en medio del embargo energético de Estados Unidos a la isla caribeña.

«Nosotros no querríamos ninguna escalada, pero, por otra parte, a día de hoy nosotros (Rusia y EE.UU.) no tenemos casi ningún tipo de intercambio comercial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

