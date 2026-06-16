El Kremlin no recibió invitación oficial para una reunión entre Zelenski y Putin en el G7

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Moscú, 16 jun (EFE).- El Kremlin aseguró este martes que no ha recibido una invitación oficial de la parte ucraniana para un posible encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre del G7 en Francia.

«Por supuesto que no», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a si habían recibido una invitación oficial de Kiev.

Peskov aclaró inmediatamente que entre Moscú y Kiev «no existen canales oficiales».

Según el Kremlin, si Zelenski «está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, y el régimen de Kiev sabe perfectamente a qué nos referimos, siempre puede venir a Moscú».

El presidente ucraniano anunció el lunes haber propuesto a Putin una reunión con ocasión de la cumbre del G7, que tiene lugar estos días en Francia.

«Hemos transmitido el mensaje de que estamos dispuestos a reunirnos con Putin durante la cumbre del G7, ya que (Donald) Trump y (Emmanuel) Macron estarán presentes, es decir, los europeos y Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para reunirnos todos», señaló Zelenski.

Según el mandatario, «Europa y Estados Unidos estuvieron de acuerdo, pero Rusia demostró una vez más que no está dispuesta a dialogar».

La prensa ucraniana informó que Kiev transmitió la propuesta a Moscú a través de varios canales intermediarios, diplomáticos y servicios de inteligencia.

El Kremlin también admitió hoy que Putin conversó el domingo con el líder estadounidense, Donald Trump, sobre la pronta llegada de la delegación de EE.UU. a Rusia, pero no acordaron fechas concretas.

La parte rusa espera que sea posible confirmar un encuentro tras la próxima firma en Suiza de un acuerdo entre Washington y Teherán para detener el actual conflicto en Irán.EFE

mos/jgb