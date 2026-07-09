El Kremlin rebate a Trump sobre que la escalada aérea llevará a fin de guerra en Ucrania

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Moscú, 9 jul (EFE).- El Kremlin rebatió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que la actual escalada de los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra territorio ruso pueda conducir al fin de la guerra.

«Más bien vemos que están un poco confundidos en la Casa Blanca sobre que a través de la escalada, a través de la presión militar, se puede propiciar un arreglo pacífico. Esa es una conclusión errónea», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/jgb

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