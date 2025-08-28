El Kremlin rebate críticas de UE y niega ataques contra infraestructuras civiles en Kiev
Moscú, 28 ago (EFE).- El Kremlin rebatió hoy las críticas de la Unión Europea (UE) por el ataque contra la delegación comunitaria en Kiev con el argumento de que el ejército ruso nunca ataca infraestructuras civiles.
«Las Fuerzas Armadas rusas cumplen con sus misiones. Ellas, como ya se ha dicho, continúan atacando infraestructura militar o cuasimilitar», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que recordó que nunca se llegó a acordar una tregua aérea con Kiev. EFE
mos/lab