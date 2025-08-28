El Kremlin rebate críticas de UE y niega ataques contra infraestructuras civiles en Kiev

Moscú, 28 ago (EFE).- El Kremlin rebatió hoy las críticas de la Unión Europea (UE) por el ataque contra la delegación comunitaria en Kiev con el argumento de que el ejército ruso nunca ataca infraestructuras civiles.

«Las Fuerzas Armadas rusas cumplen con sus misiones. Ellas, como ya se ha dicho, continúan atacando infraestructura militar o cuasimilitar», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que recordó que nunca se llegó a acordar una tregua aérea con Kiev.

Añadió que es el ejército ucraniano el que ataca la «infraestructura pacífica» rusa, en alusión, entre otras cosas, a los bombardeos de Kiev contra las refinerías rusas que suministran combustible a la maquinaria de guerra rusa.

«Los ataques son exitosos, los objetivos son destruidos. La operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en la continuación del proceso negociador para alcanzar sus objetivos precisamente a través de medios político-diplomáticos», subrayó.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada «deliberadamente» durante los ataques aéreos rusos de la pasada noche, denunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves «horrorizado».

«La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente», dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que «mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles» y dijo que el ataque de la pasada madrugada «muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz».

«Rusia debe detener las matanzas y negociar», aseveró.

El Ministerio de Defensa de Rusia admitió haber atacado esta noche objetivos en territorio ucraniano con drones y misiles hipersónicos Kinzhal, que dejaron un saldo de 14 civiles muertos en Kiev.

Según el comunicado castrense, el Ejército ruso lanzó un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance lanzadas desde aviones y drones de asalto.

El objetivo, precisa el parte de guerra en Telegram, fueron aeródromos ucranianos e instalaciones de la industria militar enemiga. Sin embargo, los misiles y bombas rusas alcanzaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital ucraniana.

«A las 11:00 horas se ha confirmado la información sobre 14 muertes como resultado del ataque ruso. Entre los muertos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años», informó la Fiscalía de Kiev.

Según la agencia Ukrinform, al menos diez personas permanecen desaparecidas y medio centenar han resultado heridas.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, balísticos Iskander-M y Kinzhal- contra territorio ucraniano.EFE

