El Kremlin rechaza que los europeos negocien con Rusia desde una posición de fuerza

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Moscú, 19 jun (EFE).- El Kremlin rechazó hoy unas posibles negociaciones con los países europeos en las que estos tengan una posición de fuerza debido a una supuesta debilidad de Rusia en la guerra en Ucrania.

«Eso es un gran error. No sabemos con certeza si esto proviene de la incompetencia de los europeos, de su desinformación o estupidez, pero es un hecho», dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Insistió en que «los europeos tienen una idea muy equivocada de que con Rusia hay que negociar desde una posición de fuerza, partiendo de la debilidad de Rusia».

«El sentido común, por supuesto, dicta la necesidad de esos contactos para abordar una gran cantidad de asuntos complejos que están en la agenda y que son desafíos para nosotros», señaló.

Añadió que si en Europa «existen fuerzas que consideran necesario reanudar el diálogo con Rusia, pero no para dar lecciones morales o más aún intentar plantear algún tipo de ultimátum, sino para realmente abrir un diálogo, por supuesto, el presidente Vladímir Putin y la parte rusa estarán abiertos a ello».

El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz, según confirmaron fuentes comunitarias en Bruselas.

Estos contactos se llevaron a cabo por parte del equipo de Costa con el único objetivo de preparar el terreno de cara a defender los intereses de la UE una vez llegara el momento de sentarse a negociar, añadieron en el marco de la primera jornada de la cumbre que se celebró este jueves en Bruselas.

Según otras fuentes, los funcionarios europeos habrían entrado en contacto con el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, quien consideró esta semana erróneo el análisis en el seno de la Unión Europea (UE) de que Rusia está perdiendo la guerra.

La UE lleva meses debatiendo en privado la posibilidad de nombrar un negociador europeo para un futuro proceso de paz, sin que hasta la fecha haya consenso entre los Estados miembros sobre quién debería ocupar ese papel.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró recientemente que los europeos tendrán que hablar con Rusia les guste o no -siempre rechazó a la UE como mediadora en Ucrania-, aunque les llamó a dejar de suministrar armamento a Kiev, y advirtió que Moscú se reserva el derecho a no negociar con los interlocutores europeos que no sean de su agrado.

Los embajadores de Francia, Alemania y el Reino Unido reanudaron la pasada semana los contactos con el Ministerio de Exteriores en Moscú, reunión en la que la parte rusa mantuvo la exigencia de abordar las raíces del conflicto ucraniano, en alusión a la aproximación de la OTAN a sus fronteras.

Mientras, los europeos defendieron un inmediato cese de las hostilidades y apoyaron la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de celebrar cuanto antes negociaciones directas con Putin, a lo que este se niega. EFE

mos/ah