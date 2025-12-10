The Swiss voice in the world since 1935
El Kremlin rechaza tregua energética y recuerda que Putin ya demandó elecciones en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 10 dic (EFE).- El Kremlin rechazó hoy la tregua energética que propuso el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y también recordó que el líder ruso, Vladímir Putin, ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en el país vecino.

«Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

