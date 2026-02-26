El Kremlin reconoce una caída de los ingresos por petróleo y gas

1 minuto

Moscú, 26 feb (EFE).- El Kremlin admitió este jueves la caída de sus ingresos por petróleo y gas, sector que tradicionalmente ha sostenido los presupuestos rusos, después de las recientes sanciones de Occidente contra sus petroleras y flota fantasma por la guerra en Ucrania.

«Hay una disminución de los ingresos por petróleo y gas, y esta disminución se ve parcialmente compensada por un aumento de los ingresos no petroleros ni de gas», reconoció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El secretario de prensa aseguró que «la estabilidad de la economía rusa está absolutamente garantizada».

El presupuesto federal ruso recibió 393.000 millones de rublos en ingresos por petróleo y gas en enero de este año, un 50,2 % menos que en el mismo período del año anterior, según informó anteriormente el Ministerio de Finanzas.

El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, indicó que los ingresos de este sector energético representarán menos del 20 % del presupuesto federal ruso en 2026.

Silunánov también reconoció que en 2025 Rusia ingresó un 23,8 % menos por venta de petróleo y de gas.

Las sanciones impuestas contra Rusia a raíz del inicio de la guerra de Ucrania golpearon duramente sus exportaciones de petróleo y gas, de lo que depende principalmente la economía rusa.

Estados Unidos impuso a finales de 2025 sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, lo que según Washington habría reducido en alrededor de un 25 % los ingresos rusos por la venta de crudo. EFE

