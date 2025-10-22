The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin responde a Trump: «Nadie quiere perder tiempo»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 22 oct (EFE).- El Kremlin respondió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que «nadie quiere perder el tiempo».

«Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario estadounidense asegurara que no quiere «perder el tiempo» con «una reunión inútil». EFE

mos/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR