El Kremlin responde a Trump: «Nadie quiere perder tiempo»

1 minuto

Moscú, 22 oct (EFE).- El Kremlin respondió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que «nadie quiere perder el tiempo».

«Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario estadounidense asegurara que no quiere «perder el tiempo» con «una reunión inútil». EFE

mos/lab