El Kremlin rompe silencio sobre Kirk y denuncia «extrema polarización» en Estados Unidos

1 minuto

Moscú, 14 sep (EFE).- El Kremlin reaccionó este domingo por primera vez el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, alertando sobre la «extrema» polarización de la sociedad estadounidense.

«Que la sociedad (estadounidense) está extremadamente polarizada, eso es efectivamente así», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en el canal de Télegram del conocido periodista oficialista Pável Zarubin.

Peskov consideró, al mismo tiempo, que «son las fuerzas de seguridad estadounidenses las que deben aclarar si esto es un episodio aislado o una tendencia, que es algo mucho peor».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la «izquierda radical» y los «lunáticos», prometió asistir al entierro de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.

Kirk, un influyente activista ultraconservador y estrecho aliado de Trump, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.

El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que afrontará Robinson, aunque podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.EFE

mos/alf