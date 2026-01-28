El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú

Moscú, 28 ene (EFE).- El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú.

«Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar», comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión rusa.

Recordó que «el presidente ha declarado en varias ocasiones a la prensa que si Zelenski está realmente dispuesto a reunirse, entonces nosotros, por favor, lo invitamos a Moscú».

Este asunto «se discutió varias veces durante los contactos telefónicos entre nuestro presidente y el presidente de EE.UU., Donald Trump. En particular, Trump nos pidió que estudiáramos esa posibilidad», señaló.

«Lo importante es que estos contactos estén bien preparados. Eso lo primero. Y lo segundo, que estén encaminadas al logro de resultados positivos concretos», afirmó.

Ushakov reaccionó así a las afirmaciones del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, de que Zelenski está dispuesto a reunirse con el jefe del Kremlin para solucionar los principales escollos en las negociaciones de paz: la cuestión territorial y el control sobre la planta nuclear de Zaporiyia.

Putin y Zelenski se reunieron una única vez desde que el segundo se convirtiera en presidente ucraniano. Dicho encuentro tuvo lugar en diciembre de 2019 en París en presencia de los líderes de Francia y Alemania.

Zelenski rechazó en su momento la invitación a viajar a Moscú, al tiempo que tampoco vio con buenos ojos un posible encuentro en Budapest, debido a sus malas relaciones con el líder húngaro, Viktor Orbán.

El Kremlin consideró hoy «un progreso» el hecho en sí de las negociaciones a tres bandas sobre Ucrania con mediación estadounidense celebradas la pasada semana en Abu Dabi.

«Esto, el comienzo de tal diálogo, ya se puede considerar de por sí un progreso. El trabajo está en marcha. Y es bueno que comenzara con contactos directos (…) Como ustedes saben se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró el lunes que «sería un error esperar algunos grandes resultados de los primeros contactos».

También recordó que «no es un secreto para nadie» que «la cuestión territorial, que es parte de la ‘fórmula de Anchorage’ tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa».

Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Ambos bandos consideraron constructivas las negociaciones, en las que, según el presidente ucraniano, se abordaron «los posible criterios para el fin de la guerra».

La prensa occidental sugirió que EE.UU. ha vinculado directamente el repliegue ucraniano del Donbás con la concesión a Kiev de garantías de seguridad para evitar una futura agresión rusa.EFE

