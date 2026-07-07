El Kremlin seguirá con atención la cumbre de la OTAN en Ankara

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Moscú, 7 jul (EFE).- El Kremlin seguirá con atención las informaciones procedentes de Ankara, donde arrancó hoy la cumbre de la OTAN, afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

«Sin lugar a dudas es un suceso que despierta gran interés, incluyendo el interés de nuestra parte. Naturalmente estaremos al tanto de todas las noticias y toda la información procedente de Ankara», aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Lamentó que hasta el momento todas las declaraciones provenientes de los países miembros de la Alianza Atlántica «no trataron sobre una interacción constructiva y diálogo, sino más bien de confrontación».

«Veremos qué documentos serán plasmados tras todo esto, qué declaraciones serán hechas y qué papeles serán firmados, qué se dirá en las reuniones bilaterales celebradas en el marco» de la cumbre, sostuvo.

Aprovechó la ocasión para comentar la solicitud del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, de suministrar sistemas antiaéreos a Ucrania tras los recientes ataques de misiles y drones rusos contra Kiev.

«Ucrania pide constantemente nuevos tipos de armas, tanto defensivas como ofensivas. Esto no impedirá en modo alguno que la operación militar especial continúe hasta lograr sus objetivos», dijo.

Recalcó que para Rusia «sigue siendo preferible una solución político-diplomática de este conflicto. Pero ante la falta de disposición del régimen de Kiev de dedicarse a una solución pacífica la operación militar especial continuará».

«Mientras, continúa la liberación de las regiones rusas con la liberación de la república popular de Donetsk», señaló, al insistir que la ocupación de Kostiantinivka «fue un paso táctico y estratégico muy importante» y destacar que Rusia continuará creando una zona de seguridad en Ucrania.EFE

mos/jgb