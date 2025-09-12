El Kremlin sobre maniobras Západ-2025: «Rusia no amenaza a los países de Europa»
Moscú, 12 sep (EFE).- El Kremlin aseguró este viernes, con respecto a los temores que genera en Europa el comienzo de las maniobras estratégicas Západ-2025, que Rusia «no amenaza ahora a los países de Europa».
«Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE
