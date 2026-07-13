El Kremlin tacha a países europeos que se reúnen en París de ‘coalición de belicistas’

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Moscú, 13 jul (EFE).- El Kremlin tachó hoy de ‘coalición de belicistas’ a los países europeos que participan este lunes en la cumbre de París, donde se proponen reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia.

«Yo diría que es una coalición de belicistas, es un grupo de países que no quieren la paz, sino la continuación de la guerra», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que esos países «se engañan profundamente sobre la posibilidad de infligir una derrota estratégica a nuestro país».

«Por tanto, son una coalición de ilusos y de instigadores de la guerra», señaló.

Sea como sea, destacó que Moscú seguirá «muy atentamente» lo que ocurra en la capital francesa, ya que «se trata de países que cometen acciones hostiles contra nosotros».

El líder francés, Emmanuel Macron, preside este lunes en París, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, una cumbre de la Coalición de los Voluntarios.

La reunión, que estará centrada en impulsar un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz estancadas desde febrero, abordará el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania.

La cumbre, a la que asistirá el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, permitirá también avanzar en la organización de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU), bajo liderazgo franco-británico, cuyo despliegue es rechazado categóricamente por Moscú.

La jornada concluirá con una declaración conjunta ante la prensa de Macron, Zelenski, Starmer y Merz, antes de una cena ofrecida por el presidente francés en el Palacio del Elíseo.

Rusia ya rechazó la declaración conjunta emitida el 7 de junio por esos cuatro líderes, que llamaron al presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un inmediato y total algo el fuego, el inicio de negociaciones a partir de la actual línea de contacto y la concesión de garantías de seguridad para Kiev, lo que incluiría el despliegue de tropas multinacionales.

También advirtieron a Moscú de que sus activos en Occidente seguirán congelados hasta que cese definitivamente sus acciones militares en Ucrania y pague a su país vecino las reparaciones correspondientes, y que los intereses de seguridad europeos deben ser respetados en caso de un futuro acuerdo de paz.

Según la prensa independiente y occidental, Putin no renuncia a conquistar por la fuerza todo el Donbás, pese a las grandes pérdidas en vidas humanas en las filas rusas y al alto coste para la economía nacional de los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.EFE

mos/cg