El Kremlin tacha de «errónea» la postura azerbaiyana sobre la guerra en Ucrania

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Moscú, 14 jul (EFE).- El Kremlin tachó este martes de «errónea» la postura de Azerbaiyán sobre la guerra ruso-ucraniana, después de que el líder del país caucásico, Ilham Aliyev, dijera que siempre apoyará la integridad territorial de Ucrania.

«En cuanto a la postura (de Azerbaiyán) sobre Ucrania, la consideramos errónea. Y explicaremos de forma coherente y convincente, a través de todos los canales, por qué la consideramos errónea», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Aliyev dijo la víspera que la postura de Azerbaiyán sobre la guerra en Ucrania es «inalterable».

«Siempre hemos apoyado, apoyamos y seguiremos apoyando la integridad territorial de Ucrania, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras. Las fronteras de ningún Estado pueden modificarse por la fuerza y sin el consentimiento de su pueblo», aseguró el mandatario azerbaiyano.

Asimismo, llamó a cesar de inmediato las hostilidades entre Rusia y Ucrania.

Aliyev ya había mostrado en varias ocasiones su apoyo a Ucrania y recibió en abril pasado a su presidente, Volodímir Zelenski, con quien acordó reforzar la cooperación técnico-militar entre ambos países.

Las relaciones entre Azerbaiyán y Rusia sufrieron una grave crisis tras el derribo de un avión de pasajeros azerbaiyano por defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024, mientras repelían un ataque de drones ucranianos.

Recientemente, ambos países dieron por zanjado su conflicto y confiaron en subsanar los lazos bilaterales. EFE

mos/ah