El Kremlin tiene una «buena opinión» del argentino Grossi, candidato a presidir la ONU

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Moscú, 21 abr (EFE).- El Kremlin aseguró hoy tener «una buena opinión» del argentino Rafael Grossi, que aspira a sustituir al portugués António Guterres al frente de la secretaría general de la ONU.

«Conocemos a muchos de los candidatos potenciales. Tenemos una buena opinión de Grossi», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que Moscú está «en permanente contacto» con Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en relación a asuntos «críticos» tanto sobre Ucrania como en torno al conflicto en Irán.

«Ahora tienen lugar consultas muy complicadas. Como es obvio, participaremos en ellas», dijo.

Grossi, diplomático de 65 años, tiene previsto intervenir este martes ante la Asamblea General de la ONU, organización que espera encabezar a partir de 2027.

A su vez, Peskov negó la celebración de consultas al respecto con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien aspiraría también a encabezar Naciones Unidas, para lo que contaría con el respaldo de Rusia y China, según la prensa kazaja.

Grossi visita varias veces al año Rusia para abordar la situación en torno a las centrales nucleares ucranianas, en especial la de Zaporiyia, la mayor de Europa y que está bajo control del ejército ruso desde 2022.

Además, el argentino también mantiene estrechas consultas con la agencia nuclear rusa, Rosatom, en relación con la central de Bushehr, construida por ingenieros rusos en Irán y de donde, por motivos de seguridad, Moscú ha evacuado a más de 600 personas y dejado sólo 20 operarios.

De cara a las elecciones a jefe del OIEA, Grossi visitó Moscú en 2019, donde se mostró en declaraciones a EFE «muy optimista» sobre el posible apoyo del Kremlin.

«Soy muy optimista porque Rusia es un país muy presente en América Latina y tiene una comprensión de nuestras capacidades y necesidades, pero también por su papel internacional», comentó entonces. EFE

mos/ah