El Kremlin ve lógico que EE.UU. prolongue su relajación de sanciones al crudo ruso

3 minutos

Moscú, 20 abr (EFE).- El Kremlin respaldó este lunes como lógica la decisión de Estados Unidos de prorrogar hasta el 16 de mayo su autorización para realizar transacciones con el petróleo ruso cargado ya en buques, a pesar de que Washington aseguró en su momento -ante las críticas de Ucrania y la UE- que dicho permiso sólo duraría un mes.

«Los mercados no están atravesando ahora sus mejores tiempos y, por supuesto, es muy difícil no tener en cuenta y no tomar en consideración los volúmenes rusos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que «Rusia sigue siendo un actor responsable y muy importante en los mercados energéticos mundiales».

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el viernes una licencia que permite seguir completando las operaciones de crudo que ya estaban en tránsito y así evitar disrupciones inmediatas en el mercado energético global.

Según el comunicado oficial, la extensión no levanta las sanciones sobre el petróleo ruso, sino que mantiene una excepción limitada para cargas ya embarcadas, en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

Washington emitió el 12 de marzo la licencia general 134 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autorizaba de forma temporal las transacciones necesarias para la venta y entrega de petróleo ruso -más de 100 millones de barriles- ya cargado en buques antes de esa fecha.

La medida, inicialmente válida hasta el 11 de abril, fue concebida como una excepción limitada dentro del régimen de sanciones contra Moscú.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión al señalar que el petróleo afectado ya estaba en tránsito y que la licencia no proporcionaría beneficios financieros relevantes a Rusia, al tratarse de cargamentos previamente producidos y embarcados.

«No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní», explicó Bessent entonces, al ser preguntado por la posibilidad de restaurar esas exenciones temporales.

No obstante, los expertos consideran que el Estado ruso logrará ingresar miles de millones de dólares en exportaciones de hidrocarburos, cuando estas habían caído más de un 45 % en el primer trimestre.

El enviado económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, explicó el fin de semana en Telegram que el levantamiento de las sanciones se prorrogó «a pesar de la fuerte resistencia política» en EE.UU.

«Rusia continúa cooperando con Estados Unidos en materia económica y energética», sostuvo, al señalar que «muchos países, incluyendo el norteamericano, comprenden el papel clave del petróleo y gas rusos para la estabilidad de la economía mundial». Añadió que «las sanciones contra Rusia son ineficaces y destructivas».

«La prórroga de la relajación de las sanciones al crudo ruso provocará, sin lugar a dudas, una inquietud, histeria y escándalo en quienes en la Unión Europea y Reino Unido apuestan por la guerra», aseveró. EFE

mos/llb