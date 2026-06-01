El Líbano afirma que Hizbulá ha aceptado un alto el fuego mutuo con Israel

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Washington, 1 jun (EFE).- El Gobierno del Líbano afirmó este lunes que el grupo chií Hizbulá habría aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel frene su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, explicara en su red Truth Social que se llegó a un acuerdo para que Israel y Hizbulá cesen sus enfrentamientos. EFE

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