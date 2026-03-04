El Líbano amanece con nuevos bombardeos israelíes, que suman ya al menos 56 muertos

2 minutos

Beirut, 4 mar (EFE).- El Líbano amaneció este miércoles bajo nuevos bombardeos israelíes, que dejan ya al menos 56 muertos y más de 335 heridos desde su inicio hace dos días, y que esta madrugada incluyeron un ataque contra un hotel a las afueras de Beirut.

Un bombardeo alcanzó esta madrugada el Hotel Comfort, en el suburbio de Baabda, fuera de las zonas atacadas con asiduidad, donde causó importantes daños materiales y heridas a al menos cinco personas, entre ellas una recepcionista en estado grave, informó a EFE su dueño en el lugar de los hechos.

Por otro lado, el extrarradio capitalino del Dahye volvió a ser objetivo de nuevos ataques esta mañana, mientras el Ejército israelí continúa emitiendo más órdenes de evacuación para esa zona aún tras la huida de miles de vecinos en las últimas 48 horas.

Entre las localidades atacadas esta noche estuvieron también Saadiyat y Aramoun, al sur de Beirut, donde el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano contabilizó seis muertos y ocho heridos, según indicó en un comunicado.

La misma oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, había anunciado no mucho antes que el recuento total de víctimas desde el inicio de la ofensiva aérea israelí la madrugada del lunes ascendía ya a 50 muertos y 335 heridos, a los que ahora se suman los seis de Saadiyat y Aramoun.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hizbulá.

La ofensiva comenzó después de que el movimiento libanés atacara el norte del Estado judío, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Alí Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024. EFE

njd/ah

(foto)(vídeo)