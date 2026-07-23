El Líbano asegura que el Estado acompañará el retorno de la población al sur del país

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Beirut, 23 jul (EFE).- El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, aseguró este jueves que los habitantes del sur del país «no están solos» y afirmó que el Estado ha desarrollado un plan para acompañarlos en su regreso a sus localidades, un día después de que visitara una zona de repliegue establecida en el acuerdo con Israel.

Salam aseguró que el plan contempla el despliegue de las fuerzas de seguridad, la rehabilitación de infraestructuras y el restablecimiento de los servicios básicos, tras presidir una reunión con responsables militares y de gestión del sur libanés para abordar las medidas destinadas a facilitar el retorno de los residentes, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Durante el encuentro, el jefe del Gobierno recordó que su visita del miércoles a la localidad de Zawtar al Gharbiya tuvo como objetivo transmitir a la población del sur que el Estado no solo recuperará sus territorios, sino que también regresará junto a sus ciudadanos.

Según explicó, el plan de actuación comienza con el despliegue del Ejército y las fuerzas de seguridad, seguido de la reapertura de carreteras, la retirada de escombros y el restablecimiento de los servicios esenciales.

Posteriormente, las autoridades garantizarán las condiciones necesarias para un retorno digno, incluida la instalación de viviendas temporales y prefabricadas.

Salam subrayó que todos los ministerios, instituciones y organismos públicos han sido movilizados para apoyar el proceso de retorno y acelerar la recuperación de las zonas afectadas, al tiempo que reiteró el compromiso del Estado de permanecer presente durante todas las fases de esta operación.

El Ejército libanés se desplegó el pasado martes en la localidad de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas incluidas en el acuerdo de repliegue entre Israel y el Líbano.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de «seguridad plena y efectiva» en lo que han denominado como «zonas piloto», de donde las tropas israelíes se irán replegando «gradualmente» tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

Sin embargo, la retirada israelí estará condicionada al «desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas», en referencia al grupo chií libanés Hizbulá, según el texto del acuerdo. EFE

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