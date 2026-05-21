El Líbano avanza hacia la apertura de un segundo aeropuerto en el norte del país

2 minutos

Beirut, 21 may (EFE).- El ministro libanés del Interior, Ahmad Hajjar, revisó este jueves con el director de Seguridad Aeroportuaria, Fadi Kfoury, los preparativos para la apertura de un segundo aeródromo en el norte del país, después de que esta semana se otorgara su licitación al operador libanés Sky Lounges Services.

«Abordaron los preparativos relacionados con la reapertura del Aeropuerto Presidente René Mouawad de Qalayaat y las medidas de seguridad que deben adoptarse durante la siguiente fase a fin de garantizar los más altos niveles de preparación», informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La reunión se produjo después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte anunciara el martes a Sky Lounges como ganador del proceso de licitación para rehabilitar el aeropuerto, una antigua base aérea con la que el Gobierno libanés pretende diversificar sus vías de acceso por aire.

En la actualidad, el país solo cuenta con uno en activo, el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut.

El proyecto para reactivar el Aeropuerto René Mouawad, sobre la mesa desde hace años, avanza ahora en medio de la nueva guerra con Israel, que en conflictos anteriores bombardeó las instalaciones capitalinas y otras infraestructuras claves del país.

Durante el actual estallido de violencia, que continúa pese al alto el fuego técnico en vigor desde hace más de un mes, las autoridades libanesas aseguraron haber recibido garantías de que ni el aeródromo beirutí ni su principal carretera de acceso serán atacados. EFE

ag-njd/cgs/fpa