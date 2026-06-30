El Líbano contabiliza 21 nuevas muertes por la ofensiva israelí en las últimas 24 horas

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Beirut, 30 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias libanesas contabilizaron este martes 21 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el saldo total de fallecidos por la ofensiva de Israel a 4.278 desde el 2 de marzo, en un momento en el que los equipos de rescate siguen con las labores de recuperación de cadáveres.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, señaló en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto se sitúa, además, en 12.196 heridos, una cifra que no ha cambiado respecto a la jornada anterior.

El departamento no especificó cuándo se produjeron estas nuevas muertes, mientras los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del sur del Líbano, algunas de difícil acceso debido a la presencia de tropas israelíes.

El sur del Líbano vivió este martes una jornada de relativa calma, aunque marcada por varias acciones puntuales del Ejército israelí, entre ellas un bombardeo e incendios de viviendas, en medio del frágil alto el fuego alcanzado el pasado viernes entre Israel y el Líbano.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aviones de combate israelíes bombardearon al amanecer la localidad de Deir Seryan, en el distrito de Marjayoun, en una de las escasas acciones aéreas registradas durante la jornada. EFE

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