El Líbano continúa sus «intensos» esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada israelí

1 minuto

Beirut, 3 mar (EFE).- El Líbano continuó este martes con sus «intensos» esfuerzos diplomáticos para tratar de frenar la ofensiva israelí contra su territorio y destacó a representantes de varios países las medidas que ha decidido tomar contra el grupo chií Hizbulá por su ataque inicial a Israel.

«Como parte de los intensos esfuerzos diplomáticos en marcha, mantuve una serie de llamadas con mis homólogos del Sultanato de Omán, el Reino Unido, Bulgaria y Canadá, así como con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo», dijo el ministro de Exteriores, Yusef Rayyi, en su cuenta de X.

Durante sus contactos, el jefe de la diplomacia divulgó la decisión tomada la víspera por el Consejo de Ministros libanés, que prohibirá la actividad armada de Hizbulá y le obligará a desarmarse.

«También debatimos la necesidad de parar la escalada israelí y formas de proteger a los civiles libaneses, así como las instalaciones públicas», agregó Rayyi.

La noche del domingo al lunes, Hizbulá lanzó un ataque contra unas instalaciones militares en el norte de Israel en respuesta al reciente asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí y también a los bombardeos israelíes que han continuado contra el Líbano desde el alto el fuego de finales de 2024.

Tras la acción, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya decenas de muertos y que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. EFE

njd/mgr