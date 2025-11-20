El Líbano detiene a su narcotraficante más buscado, Noah Zaiter

2 minutos

Beirut, 20 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad libanesas arrestaron este jueves al conocido narcotraficante Noah Zaiter, considerado como el más buscado del país y acusado de gestionar redes para el traslado de droga y armamento desde la vecina Siria.

«El detenido es uno de los individuos buscados más peligrosos, objeto de numerosas órdenes de arresto por crímenes que incluyen la formación de bandas operativas en diversas regiones del Líbano, participación en el tráfico de drogas y armas, elaboración de droga, atraco a mano armada y robo», informó el Ejército en un comunicado.

«También abrió fuego anteriormente contra personal y posiciones militares, así como viviendas civiles, y secuestró a individuos para pedir un rescate», agrega la nota.

La institución castrense explicó que el narcotraficante fue detenido en el oriental Valle de la Bekaa después de que tuvieran lugar varias operaciones de vigilancia y precisó que ya está siendo sometido a una investigación en coordinación con las autoridades judiciales.

El Ejército solo le identificó en su comunicado con las iniciales N.Z., como viene siendo habitual, pero una fuente militar que pidió anonimato confirmó a EFE que se trata de Noah Zaiter.

El libanés, contra el que pesan sanciones internacionales, está acusado de traficar droga desde el territorio sirio supuestamente en colaboración con una milicia afiliada a las fuerzas del antiguo régimen de Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024.

La porosa frontera entre el Líbano y Siria registra un alto índice de contrabando, si bien el Ejército libanés está trabajando para rebajar la criminalidad en la zona como parte de las medidas para expandir su control a todo el territorio, a la par que refuerza su lucha contra el narcotráfico.

Este mismo martes, dos soldados murieron y otros tres resultaron heridos en un tiroteo con narcotraficantes también en la Bekaa. EFE

