El Líbano dice que está esperando una respuesta de Israel a su oferta de negociación

2 minutos

Beirut, 12 nov (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo este miércoles que su país está esperando una respuesta de Israel a la propuesta de negociar para zanjar los asuntos pendientes entre ambos, una vía a la que el grupo chií Hizbulá ha mostrado su rotunda oposición.

«El Líbano está esperando una respuesta de Israel, a través de Estados Unidos, a la opción de negociar para liberar el territorio. La lógica de la fuerza ya no es efectiva y debemos optar por el poder de la lógica», dijo el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia libanesa.

Durante una reunión con representantes del Sindicato de Editores, Aoun también defendió que Hizbulá ya no opera en la franja fronteriza con Israel y que el Ejército libanés está haciendo un trabajo «tremendo» tanto allí como en el resto de regiones libanesas, según la nota.

En cumplimiento con el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace casi un año por ambos países, Hizbulá cesó su actividad armada en la región más meridional del Líbano y su presencia fue sustituida por un mayor despliegue de las fuerzas libanesas.

Sin embargo, Israel busca acelerar el proceso de eliminación de sus arsenales y su desarme en el resto del país, donde dice que el movimiento chií estaría tratando de reconstruir sus capacidades tras la guerra del pasado año.

En este contexto, Israel ataca el territorio libanés casi diariamente y todavía ocupa varias colinas en su región meridional, de donde el Líbano pretende que se retire como parte de las negociaciones que podrían comenzar entre ambos.

Sin embargo, el martes el líder de Hizbulá, Naim Qassem, reiteró su rechazo al inicio de negociaciones y se mostró abierto a participar en un diálogo interno en el Líbano, una vez que la parte israelí respete el cese de hostilidades ya en vigor. EFE

