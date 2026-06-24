El Líbano e Israel negocian en Washington una tregua basada en «zonas piloto» en el sur

Compartir

3 minutos

Beirut, 24 jun (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró este miércoles que las negociaciones con Israel en Washington continúan con el objetivo de alcanzar la paz, proceso que contempla la retirada de las tropas israelíes, el despliegue del Ejército libanés y la puesta en marcha de una fase inicial basada en las denominadas «zonas piloto».

«Se están llevando a cabo trabajos para establecer un alto el fuego en el sur, al que seguirá la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del ejército libanés, el regreso de los residentes, la liberación de los prisioneros y el inicio del proceso de reconstrucción», afirmó el mandatario durante una reunión con una delegación parlamentaria británica en Beirut, según un comunicado de su oficina.

Uno de los principales puntos en discusión es la creación de «zonas piloto» en el sur del Líbano, una fórmula concebida como primera etapa de un acuerdo más amplio de paz y seguridad.

Aoun señaló que la designación de esas áreas sigue siendo objeto de debate y «está pendiente de la aprobación israelí».

El plan, acordado inicialmente en Washington a comienzos de junio, prevé que determinadas zonas situadas entre el río Litani y la frontera con Israel queden bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas libanesas, con la exclusión del grupo chií libanés Hizbulá y de cualquier otro actor armado no estatal.

El Líbano propuso como primeras áreas de aplicación las localidades de Zawtar al Sharqiyah, Zawtar al Gharabiya y Yohmor, así como el castillo de Beaufort, algunos de los puntos más septentrionales alcanzados por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en el sur libanés.

La iniciativa está concebida como una fase preliminar para facilitar posteriormente la retirada gradual de tropas israelíes y abordar nuevas rondas de negociación centradas primero en cuestiones militares y, más adelante, en aspectos políticos encaminados a un acuerdo integral entre ambas partes.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte oposición por parte de Hizbulá, cuyo líder, Naim Qassem, rechazó públicamente el proyecto el pasado miércoles y afirmó que «no existen zonas experimentales ni zonas seguras para Israel».

Las declaraciones de Aoun se producen mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur del país.

Según indicó el presidente, esas negociaciones avanzan de manera independiente a los contactos celebrados desde la semana pasada en Suiza entre Estados Unidos e Irán bajo supervisión de Catar y Pakistán.

Durante la reunión, Aoun expresó su deseo de que el Reino Unido mantenga su respaldo al Líbano y a los esfuerzos para preservar una presencia internacional en el sur del país ante el inicio previsto de la retirada de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) a comienzos de 2027. EFE

ag-rsm/ijm/jlp