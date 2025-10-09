El Líbano espera que alto el fuego sea «el primer paso para parar el sufrimiento» en Gaza

Redacción internacional, 9 oct (EFE).- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó este jueves su bienvenida al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en la Franja de Gaza y expresó su esperanza en que ésto constituya «el primer paso» para parar el «sufrimiento humanitario del hermano pueblo palestino en el enclave.

En un comunicado enviado por la oficina de prensa del mandatario, Aoun enfatizó la necesidad de mantener los esfuerzos internacionales y regionales para «lograr una paz justa e integral» que garantice «los derechos legítimos del pueblo palestino.

En ese sentido, expresó su deseo de que Israel responda a los pedidos de los países árabes y líderes internacionales para que detenga sus políticas de agresión en Palestina, Líbano y Siria, para poder crear «un clima de trabajo positivo para avanzar hacia una paz duradera, integral y justa que logre la estabilidad de Oriente Medio».

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por Trump, en virtud del cual Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 a presos palestinos aún por determinar.

Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la «línea amarilla» estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave. EFE

