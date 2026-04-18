El Líbano investiga el ataque contra la FINUL en el que murió un casco azul

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El Cairo, 18 abr (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció que dio «instrucciones estrictas» para investigar inmediatamente el ataque de este sábado contra la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en el que murió un casco azul francés y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en el sur del país.

En un comunicado en sus redes sociales, el mandatario libanés condenó enérgicamente el incidente y anunció una «investigación inmediata» con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y exigir responsabilidades a los autores.

«Esta conducta irresponsable causa un grave perjuicio al Líbano y a sus relaciones con los países amigos que le apoyan en todo el mundo», afirmó Salam.

Por su parte, el mando del Ejército libanés condenó en un comunicado el incidente ocurrido en la zona meridional de Ghanduriyah, en el que hombres armados no identificados abrieron fuego contra la fuerza de la FINUL.

El Ejército confirmó que mantiene una estrecha coordinación con la FINUL y que está realizando la investigación necesaria para «esclarecer las circunstancias del incidente y detener a los implicados».

El ataque se produjo esta mañana en la aldea de Ghanduriyah, en el sur del Líbano, cuando una patrulla de la FINUL que realizaba labores de desminado en una carretera fue tiroteada por «actores no estatales».

Según la misión de paz de la ONU, «trágicamente, un casco azul sucumbió a sus heridas y tres más resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad», y fueron trasladados de inmediato a instalaciones médicas.

La FINUL condenó el «ataque deliberado» contra su personal y abrió su propia investigación, al tiempo que recordó que los ataques contra cascos azules constituyen «graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad», que podrían calificarse como crímenes de guerra.

El presidente francés, Emmanuel Macron, atribuyó el tiroteo al grupo chií libanés Hizbulá y exigió a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables: «Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá», señaló Macron en redes sociales. EFE

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