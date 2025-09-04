El Líbano pide presión internacional tras ataques israelíes con 4 muertos y 17 heridos

2 minutos

Beirut, 4 sep (EFE).- El Líbano pidió este jueves presión internacional para que Israel ponga fin a sus ataques contra el país, después de que la víspera diversas acciones dejaran cuatro muertos y 17 heridos, y de que la misión de paz de la ONU (FINUL) denunciara otra contra sus tropas.

«La credibilidad de la comunidad internacional está en juego, debe adoptar acciones inmediatas para obligar a Israel a parar estos ataques y respetar la soberanía del Líbano, así como la seguridad de sus ciudadanos», sentenció el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en su cuenta de X.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores realizó un llamamiento similar en un comunicado, urgiendo a ejercer «presión» sobre el Estado judío y denunciando los «repetidos» bombardeos israelíes que el miércoles dejaron varias víctimas en el sur del país, «entre ellos niños».

Según datos oficiales, una serie de ataques israelíes mataron a lo largo del miércoles a cuatro personas en las localidades meridionales de Taybeh, Yater, Chebaa y Al Kharayeb, esta última donde se registró un herido.

Por la noche, una oleada de bombardeos sacudió a su vez distintos puntos del sur del Líbano, donde resultaron heridos once ciudadanos libaneses y cinco sirios, incluidos un total de cuatro menores, de acuerdo con el último recuento ofrecido por las autoridades.

El Ministerio de Exteriores recordó en su nota que también el miércoles la FINUL denunció cómo un día antes drones israelíes habían tirado cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de «uno de los ataques más graves» contra sus tropas desde el alto al fuego de noviembre pasado.

En este contexto, el departamento gubernamental libanés recordó que esta acción supuso una violación «directa y clara» de las leyes internacionales. EFE

