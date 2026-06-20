El Líbano reanuda exportaciones a Arabia Saudí tras cinco años de prohibición

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Beirut, 20 jun (EFE).- El Líbano reanudó este sábado las exportaciones a Arabia Saudí con la salida de los primeros contenedores desde el puerto de Beirut rumbo a Yeda, tras cinco años de prohibición por parte del reino por acusar al país mediterráneo de usar el cargamento para el narcotráfico.

«Hoy nos encontramos en el puerto de Beirut para presenciar un momento muy esperado por el Líbano: la salida de los primeros contenedores con destino al puerto de Yeda, tras el levantamiento de la prohibición de las exportaciones libanesas al reino de Arabia Saudí», dijo el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en presencia del embajador saudí en el Líbano, Fahd al Dosari.

Arabia Saudí era el principal mercado de exportación para el Líbano, como recordó Salam, y en 2020 -un año antes de la prohibición a frutas y verduras libanesas- las exportaciones al reino árabe se calculaban en unos 240 millones de dólares, según datos oficiales.

«Antes de la prohibición, Arabia Saudí era nuestro principal mercado de exportación. Hoy, con la salida de este contenedor, regresamos a esos mercados y tengo la plena confianza de que no solo recuperaremos el volumen de exportación que teníamos antes de la prohibición, sino que lo superaremos», dijo.

Y describió este retorno como el «regreso de la esperanza para miles de agricultores en la Bekaa (este), el sur y el norte, para las fábricas que soportaron las condiciones más adversas y para todos los exportadores que han esperado este día con ansias. Esta decisión no solo revitaliza un sector, sino que moviliza toda una cadena económica».

Hace poco más de una semana, Arabia Saudí levantó esta prohibición en un claro signo de acercamiento al país mediterráneo.

En 2021, el reino prohibió la importación de frutas y verduras al alegar que se usaban para el narcotráfico, aunque meses después, extendió dicha prohibición a todos los productos libaneses por problemas con el Gobierno libanés de entonces.

Esta prohibición se produjo en un momento en el que la economía libanesa estaba sumida en una de sus peores crisis económicas de la historia.

Asimismo, este levantamiento llega cuando el Líbano sufre desde el pasado 2 de marzo incesantes ataques israelíes en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado al menos 3.980 muertos, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

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