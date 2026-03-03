El Líbano rebaja a 40 los muertos por la ofensiva israelí y los heridos suben a 246

Beirut, 3 mar (EFE).- Las autoridades libanesas rebajaron este martes a 40 el número de muertos en la ofensiva aérea israelí desde su inicio hace menos de 48 horas, y el de heridos aumentó a 246, mientras que los desplazados albergados en escuelas oficiales asciende ya a más de 58.000.

En su último informe de situación, la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres del Líbano situó en 40 el número de fallecidos en dos días de ataques israelíes, pese a que el lunes había informado por error de 52 víctimas mortales.

En cuanto a los desplazados, ascienden ya a 58.064 albergados en 321 centros educativos diferentes habilitados por las autoridades, de los que solo 52 tienen espacio disponible para acoger a más familias.

Sin embargo, se cree que muchos más podrían haber huido de las regiones atacadas, pero se habrían refugiado en segundas residencias, casas de familiares o viviendas de alquiler.

La campaña de bombardeos comenzó después de que el grupo chií libanés Hizbulá atacara el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Esta es la peor oleada de ataques desde la entrada en vigor de aquel cese de hostilidades. EFE

