El Líbano sigue adelante con su plan para desarmar a Hizbulá pese a la escalada israelí

Beirut, 6 nov (EFE).- El Gobierno libanés confirmó este jueves que sigue adelante con el plan del Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá y que por el momento se adherirán a los tiempos previstos para ello, pese a la fuerte intensificación de los bombardeos israelíes contra el Líbano.

«Continuamos con los informes mensuales por parte del comandante del Ejército y seguimos con el calendario que fue sugerido. Tenemos total confianza en el trabajo del Ejército y si hace falta más tiempo para completar su misión, lo entendemos», dijo en rueda de prensa el ministro de Información, Paul Morcos.

«La comandancia del Ejército lo está explicando bien», agregó el titular, al término de una reunión del Gabinete de Ministros en el Palacio de Gobierno en Beirut.

Este jueves, el Ejército israelí lanzó órdenes de evacuación para una serie de edificios en cinco localidades diferentes del sur del Líbano y posteriormente los bombardeó causando al menos un herido, en medio de un aumento de la frecuencia e intensidad de sus acciones contra el territorio libanés.

Todo ello se produjo horas después de que Hizbulá advirtiera a los líderes libaneses de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistiera en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al «chantaje» israelí.

Hace dos meses, el Gobierno libanés aprobó un plan para lograr que solo haya armas en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, pero por el momento se centra en una primera fase con la que busca completar para final de año el desarme de actores no estatales en la franja fronteriza con Israel. EFE

